Altın fiyatları ne kadar?
Yatırımcılar Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.19 Eylül 2018 Çarşamba 09:19
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,56 artışla 247,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,56 yükselişle 247,00 liradan işlem gördü.
İŞTE 19 EYLÜL ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı 19 Eylül itibariyle alış 400.60; satış 405.60 liradan işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın fiyatı alışte 801 lira; satışta 811 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatıbugün, 246 liradan alış yapılırken; 247 liradan satış yapılıyor.
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