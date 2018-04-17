Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altın fiyatları ne durumda?

Güne durgun başlayan altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı.

17 Nisan 2018 Salı 08:19
Altın fiyatları ne durumda?

"Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17 Nisan Salı altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın kaç lira? Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 17.4.2018’de İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

177,18 liradan alınırken, 177,23 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 285,03 liradan alınırken 291,47 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 568,28'den alınırken 582,95 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1170,00 liradan alınıp 1182,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2850,32 liradan alınırken 2895,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:19
  1. İstanbul
  2. Altın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
    1. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
    2. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
    3. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
    4. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
    5. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    6. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    7. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    8. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    9. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    10. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    11. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    12. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    13. Hakkari'de park halindeki araç..
    14. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    15. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    16. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    17. Borsa günü düşüşle bitirdi
    18. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    19. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    20. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...