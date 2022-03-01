Altın fiyatları için 'yok artık' dedirten tahmin! Goldman Sachs bomba rakamı duyurdu

Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti. Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı.

Banka, bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, altın fiyatının da önümüzdeki aylarda 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.

Bu öngörü tutarsa gram altında 1600 lira hayal değil.