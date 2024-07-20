Altın fiyatları için rüzgar tersinden esiyor! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. ONS 2400 dolar bandına çekilirken, gram altın fiyatı da 2548 TL seviyesine kadar geriledi. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar...

ALTIN FİYATLARI TERS RÜZGAR YEDİ

Altın fiyatları negatif bölgede fiyatlanıyor. Gram altın ONS'taki düşüşlerden ters rüzgarı yiyerek 2550 TL'nin altında işlem görüyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte 20 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.548,96 TL

SATIŞ: 2.549,54 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.400,85 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SATIŞ: 2.401,38 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.356,07 TL

SATIŞ: 2.379,90 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 17.116,38 TL

SATIŞ: 17.553,16 TL