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Ekonomi Altın fiyatları için İslam Memiş kötü haberi duyurdu: Artık sona erdi
Ekonomi

Altın fiyatları için İslam Memiş kötü haberi duyurdu: Artık sona erdi

Altın tahminleri ile gündemden dülşmen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin fiyatlara yansımaya devam edeceğini söyledi. Memiş, halen altın almayanlara kötü haberi vererek düşüş ihtimalinin sona erdiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 13:14:00 -
Altın fiyatları için İslam Memiş kötü haberi duyurdu: Artık sona erdi

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar nedeniyle fiyatlar tırmanmaya devam ediyor.

22 Şubat gram altın 839,80, çeyrek altın 1.384,00, yarım altın 2.768,00, cumhuriyet altını 5.519,00 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş daha önce fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir. " demişti.

Memiş son fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Rusya-Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani, savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu.

-Savaş fiyatlaması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini bitirdiler.

-Yüzde 25’imi Fed nedenli $ ile beklemeyi tercih ettim.

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