Altın fiyatları güncel: 28 Aralık 2022 çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın, tam, ons altın kaç TL? EYT sonrası altın rekora koşar mı?
Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Altın fiyatları Çin'in Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmesiyle yükseldi. Çin'in hamlesiyle riskli varlıklar prim yaparken dolar geriledi. Ons altın aralık ayı başından bu yana zigzag hareketlerine adım adım devam ediyor ve dün itibariyle 1822'ün üstüne anlık da olsa çıktı. Yurt genelinde yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren duruma ilişkin altın fiyatları ne kadar oldu ve yükseldi mi yoksa düştü mü sorularının cevaplarını derledik. İşte, ayrıntılar...
Altın fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak 28 Aralık Çarşamba günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...
Gram altın fiyatı tarihi zirvesini gördü. Altın gram fiyatı, son dönemde Kur Korumalı TL mevduat nedeniyle dolar/TL'den desteğini büyük oranda yitirse de ons yönlü seyrini sürdürüyor. Rusya Lideri Vladimir Putin'in, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışını yasaklaması kararı AB ile gerilimi artırarak güvenli liman talebini artırdı. Ons altın 1.823 dolar seviyesini görürken, gram altın TL fiyatı ise tüm zamanların zirvesine yükseldi.
ALTIN FİYATLARI ÖNCE FED BASKISI YEDİ
Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı.
RUSYA LİDERİ PUTİN'İN YASAK KARARI ALTINA REKOR GETİRDİ
AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına Putin'den karşı hamle geldi. Putin'in kararı ile Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan AB ülkelerine petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.
GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Rusya ve AB arasında artan bu gerilim sonrası güvenli liman etiketine sahip altın fiyatı için yukarı yönlü destek veren bir haber oldu. Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 94 bin 600 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
1.088,37
1.088,54
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.813,39
1.813,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.741,44
1.779,82
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
6.960,04
7.091,60
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
3.469,14
3.556,67
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
6.965,59
7.097,25
ATA ALTIN FİYATI
7.256,05
7.436,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
603,68
729,39
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
995,23
1.063,50
EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi.
EYT düzenlemesinde yaş sınırı yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yaptığı açıklamada yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini söyledi. EYT son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesi için detayları açıkladı. 'Eyt ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu.
EYT ŞARTLARI, YAŞ SINIRI KONUSU NETLEŞTİ
EYT şartları belli oldu- EYT yaş sınırı, yaş şartı kalktı
EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU
İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde 5 madde
- 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak
- EYT yaş sınırı yok
- 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
- SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
- Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT TWEETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT açıklaması sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan da duyuruda bulundu. İşte ifadeler:
Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun.
Açıklama sonrası EYT sonrası altın rekora koşar mı? Vatandaşlar internette sorguladı. EYT son dakika gelişmeleri altına etki eder mi? Bu konu hakkında uzmanlardan henüz bir açıklama haberi yok.
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