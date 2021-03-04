  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları | Gram altın fiyatları Çeyrek altın fiyatı | Cumhuriyet altın fiyatları | Bilezik fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları | Gram altın fiyatları Çeyrek altın fiyatı | Cumhuriyet altın fiyatları | Bilezik fiyatları

Çeyrek, altın, gram altın, 22 ayar altın fiyatları ile altın anlık altın fiyatları adeta baş döndürmeye devam ediyor. Altın fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları doğrultusunda altın fiyatlarını da etkileyecek nikah ve nikah merasimlerine ilişkin de kararlar çıktı. Buna göre düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek olması karası sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durumu konusunda merak uyandırmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu? İşte 4 Mart 2021 Perşembe altın fiyatlarında son durum haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 07:52:00 - 2021-03-04 07:57:05
Altın fiyatları | Gram altın fiyatları Çeyrek altın fiyatı | Cumhuriyet altın fiyatları | Bilezik fiyatları

Altın fiyaları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu. Tüm dünyada dolar kuru yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı. Dolar kuru 7,46 seviyelerinde yer alıyor. Peki altında son durum ne? Çeyrek ne kadar? 4 Mart altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı ne kadar?

411,38

413,01

Altın ons fiyatı fiyatı ne kadar?

1.709,20

1.709,50

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

656,48

670,96

Cumhuriyet altın fiyatı fiyatı ne kadar?

2.625,93

2.675,64

Yarım altın fiyatı ne kadar?

1.308,86

1.341,92

Ziynet altın fiyatı ne kadar?

2.625,93

2.675,64

ATA ALTIN FİYATI

2.700,89

2.771,11

14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

225,37

272,40

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

372,30

400,70

Gümüş gramı fiyatı ne kadar?

6,25

6,26

Gümüş ons fiyatı ne kadar?

26,04

26,07

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?
Ekonomi

Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası son dakika haberleri. Ziraat Bankası, korona salgını döneminde borçlarını ödemekte zorluk çeken kurumsal, tarımsal ve bireyse..
ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik
Dünya

ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yeni politikalarında yaptığı darbe vurgusu dikkat çekti. Bu ifadelerle ABD resmen diğer ülkelerde dar..
HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!
Siyaset

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan acılı aileler, 549 gün sonra kendile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay