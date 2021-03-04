Altın fiyatları | Gram altın fiyatları Çeyrek altın fiyatı | Cumhuriyet altın fiyatları | Bilezik fiyatları
Çeyrek, altın, gram altın, 22 ayar altın fiyatları ile altın anlık altın fiyatları adeta baş döndürmeye devam ediyor. Altın fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları doğrultusunda altın fiyatlarını da etkileyecek nikah ve nikah merasimlerine ilişkin de kararlar çıktı. Buna göre düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek olması karası sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durumu konusunda merak uyandırmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu? İşte 4 Mart 2021 Perşembe altın fiyatlarında son durum haberleri.
Altın fiyaları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu. Tüm dünyada dolar kuru yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı. Dolar kuru 7,46 seviyelerinde yer alıyor. Peki altında son durum ne? Çeyrek ne kadar? 4 Mart altın fiyatı ne kadar?
Gram altın fiyatı ne kadar?
411,38
413,01
Altın ons fiyatı fiyatı ne kadar?
1.709,20
1.709,50
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
656,48
670,96
Cumhuriyet altın fiyatı fiyatı ne kadar?
2.625,93
2.675,64
Yarım altın fiyatı ne kadar?
1.308,86
1.341,92
Ziynet altın fiyatı ne kadar?
2.625,93
2.675,64
ATA ALTIN FİYATI
2.700,89
2.771,11
14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
225,37
272,40
22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
372,30
400,70
Gümüş gramı fiyatı ne kadar?
6,25
6,26
Gümüş ons fiyatı ne kadar?
26,04
26,07