Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 23 Mart en güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası piyasaların görev değişimine nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. 22 Mart piyasaların açılmasıyla birlikte hem dolar kurunda hem altın fiyatlarına adeta baş döndüren bir yükseliş söz konusu oldu. Cumartesi günü 404 TL olan gram altın 482 TL’yi test etti. Nikahların kontrollü de olsa başladı. Yeniden yükselişe geçen gram altın, çeyrek altın fiyatları daha da yükselip yükselmeyeceği merak edilirken, altın fiyatları son dakika verileri de an be an merak ediliyor. Peki gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları…
Altın fiyatları - döviz. Canlı altın döviz son durum ne? Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından 22 Mart Pazartesi gününe 8,06'dan başlayan dolar/TL, günü 7,90 lira seviyesinde tamamlamıştı. Dolar/TL, 23 Mart Salı sabahında 7,8541 lira alış fiyatı, 7,8583 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,3956 lira alış fiyatı, 9,4287 lira satış fiyatı olduğu gözleniyor. Peki ya altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
431,62
439,69
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
438,61
438,69
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.734,51
1.734,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
701,69
717,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.807,12
2.860,28
YARIM ALTIN FİYATI
1.399,18
1.434,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.807,12
2.860,28
ATA ALTIN FİYATI
2.878,67
2.953,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
236,82
285,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
390,79
419,91
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,46
6,47
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,54
25,56