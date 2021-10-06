Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Altının gram fiyatı 501,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor.
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki kuvvetlenmeyle beraber salı günkü yükselişinden sonra yeniden geriledi. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 501 TL civarında bulunuyor.
Fed’in varlık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girmişti. Çarşamba günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte düşüş kaydeden ons altın, 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.
İşte güncel altın fiyatları;
GRAM ALTIN FİYATI
498,12
501,91
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
500,38
500,47
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.758,81
1.759,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
800,61
818,27
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.202,44
3.263,05
YARIM ALTIN FİYATI
1.596,22
1.636,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.202,44
3.263,05
ATA ALTIN FİYATI
3.289,74
3.372,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
273,95
328,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
450,80
468,23