Altın fiyatları düşecek mi? Ünlü ekonomist uyardı
Singapurlu ekonomist Shyam Devani, altın fiyatlarına ilişkin kritik bir tahminde bulundu.
Güvenli liman olarak belirtilen altında yükseliş yeniden başladı. 471 liradan işlem gören altın fiyatlarındaki geleceğin ne olacağı tartışılmaya devam ediyor.
Ünlü ekonomist Jim Wyckoff, altın fiyatlarındaki beklentinin ne olabileceğini açıkladı.
Wyckoff, ‘Gerilimenize gerek yok’ diyerek önemli detayları paylaştı.
Wyckoffi, 'Altın fiyatları kısa vadeli avantajlara sahip durumda. Fiyat günlük grafikte yükseliş eğiliminde bulunuyor' dedi.
'Yüksek seviyeyi görecek'
Singapurlu uzman Shyam Devani ise piyasalardaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, altının ons fiyatının 2,016 doların üstüne çıkması halinde sürekli yukarıya doğru hareket edeceğini söyledi. Devani, ‘Altın tüm zamanların en yüksek seviyelerini güçlü bir şekilde işaret edecek’ ifadelerini kullandı.