Altın fiyatları dibi görüyor! Yeni haftaya böyle başladı

Altın fiyatlarındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketlenmeler vatandaşlar tarafından yakın takipte. Son zamanlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı kayıpla kapattı. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 445 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

İşte son dakika altın fiyatları;

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 445,80

SATIŞ: 445,90

Çeyrek altın kaç TL?

Yeni çeyrek 728,30 liradan alış; 738,00 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 727,20; satışta ise 738,00 TL.

Yarım altın fiyatı

Yeni yarım altın fiyatı alışta 1.456,80 TL, satışta ise 1.483,40 TL. Eski yarım altın fiyatı ise 1.452,30 alışta; satışta ise 1.483,30 TL.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Yeni tam altın fiyatı 2.913,10, satışta ise 2.943,80. Eski tam altın fiyatı alışta 2.904,00; satışta 2.944,20 TL.