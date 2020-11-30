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Ekonomi Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:10:00 - 2020-11-30 10:47:22
Altın fiyatları dibi gördü

Altın fiyatlarındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketlenmeler vatandaşlar tarafından yakın takipte. Son zamanlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı kayıpla kapattı. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 445 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 445,80

SATIŞ: 445,90

Çeyrek altın ne kadar?

Yeni çeyrek 728,30 liradan alış; 738,00 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 727,20; satışta ise 738,00 TL.

Yarım altın fiyatı

Yeni yarım altın fiyatı alışta 1.456,80 TL, satışta ise 1.483,40 TL. Eski yarım altın fiyatı ise 1.452,30 alışta; satışta ise 1.483,30 TL.

Tam altın ne kadar?

Yeni tam altın fiyatı 2.913,10, satışta ise 2.943,80. Eski tam altın fiyatı alışta 2.904,00; satışta 2.944,20 TL.

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Yorumlar

Vatanperver

Ya bu altin niye çakildi dolarin çakilmasini beklerken altin duştu dolar yerinde sayiyir hatta yukseliyor
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