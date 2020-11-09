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Ekonomi Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 9 Kasım Altın fiyatları!
Ekonomi

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 9 Kasım Altın fiyatları!

Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da altın alacaklar arafından merak ediliyor. Hem ABD seçimleri hem de dünya genelinde koronavirüs salgınındaki belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları zirveye koşmuştu. 9 Kasım Pazartesi altın yeni haftaya nasıl başladığı da merak ediliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını kaç para, 22 ayar bilezik fiyatı, yarım altın ne kadar oldu? Sorularının cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 08:19:00 - 2020-11-09 08:20:13
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 9 Kasım Altın fiyatları!

Altın fiyatları son durum araştırılıyor. ABD seçim sonuçları belli oldu. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden oldu. ABD seçimlerinden dolayı piyasalarda bir belirsizlik söz konusu idi. ABD seçim sonuçlarının belli olmasından sonra altının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. 9 Kasım Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi düştü mü yatırımcılar tarafından merakla ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 9 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları.

Çeyrek altın alış 854,60 TL, Çeyrek altın satış 868,90 TL

Cumhuriyet altını alış 3.420,30 TL, 3.464,40 TL

Gram altın alış 527,68 TL, gram altın satış 527,77 TL

Yarım altın alış 1.710,00 TL, yarım atın satış 1.738,70 TL

22 ayar bilezik alış 484,00 TL, 22 ayar bilezik satış 489,00 TL

 

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