Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 9 Kasım Altın fiyatları!

Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da altın alacaklar arafından merak ediliyor. Hem ABD seçimleri hem de dünya genelinde koronavirüs salgınındaki belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları zirveye koşmuştu. 9 Kasım Pazartesi altın yeni haftaya nasıl başladığı da merak ediliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını kaç para, 22 ayar bilezik fiyatı, yarım altın ne kadar oldu? Sorularının cevabı haberimizde.