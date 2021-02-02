Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 2 Şubat Salı 2020 altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? soruları altına yatırım yapan ya da yapacak olan vatandaşlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’nın ardı ardına faiz hamleleri sonrası dolar ve euro başta olmak üzere altın fiyatları da aşağı yönde etkilenmeye devam ederken bu süreçte en karlı yatırım aracı yine gümüş oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın en son ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

427,09

429,60

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

428,30

428,38

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.860,68

1.861,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

685,26

700,38

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.741,14

2.793,00

YARIM ALTIN FİYATI

1.366,29

1.400,79

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.741,14

2.793,00

ATA ALTIN FİYATI

2.836,31

2.908,07

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

234,21

282,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

386,58

415,54

GREMSE ALTIN FİYATI

6.920,00

7.054,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,54

6,55

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

28,34

28,37