Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Şubat gram altın kaç para? Çeyrek altın en son ne kadar?

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 2 Şubat Salı 2020 altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? soruları altına yatırım yapan ya da yapacak olan vatandaşlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’nın ardı ardına faiz hamleleri sonrası dolar ve euro başta olmak üzere altın fiyatları da aşağı yönde etkilenmeye devam ederken bu süreçte en karlı yatırım aracı yine gümüş oldu. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Gram altın fiyatları ne kadar?

426,20

427,99

Altın ons fiyatı ne kadar?

1.837,74

1.838,31

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

680,90

695,93

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

2.723,59

2.775,20

Yarım altın fiyatı ne kadar?

1.357,54

1.391,86

14 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

233,67

282,03

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

385,71

414,62

Gümüş fiyatı ne kadar?

6,22

6,23

Gümüş ons fiyatı ne kadar?

27,08

27,10

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları son iki haftadır dalgalı bir seyir izliyor. Joe Biden'ın göreve başlaması, Merkez Bakası'nın faiz kararı gibi önemli gelişmelerin ardından altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Öte yandan Avrupa piyasalarında yaşanan pandemi paniği ve yurtiçi piyasalarda dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin de etkisiyle birlikte altın fiyatları dün öğle saatleriyle birlikte yukarı yönlü seyir izlese ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında aşağı yönlü seyir başladı.