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Ekonomi Altın fiyatları bir anda yükselişe geçti!
Ekonomi

Altın fiyatları bir anda yükselişe geçti!

2020'de son 10 yılın en büyük yükselişini gösteren altın, yeni yıla da hızlı başladı. İşte 4 Ocak Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:18:00 -
Altın fiyatları bir anda yükselişe geçti!

4 Ocak 2021 Pazartesi günü altının onsu yüzde 1.70’lik yükselişle bin 927 seviyesini aşarken, gram altının fiyatı ise 459 liraya yükseldi. Altın fiyatlarının yükselişinde, doların diğer para birimleri karşısında yükselmesi etkili oldu.

4 ocak Pazartesi güncel altın fiyatları

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 459,41 liradan, çeyrek altın ise 748,31 liradan işlem görüyor.

"Olağandışı yükseliş daha yeni başlamış olabilir"

JPMorgan yayımladığı 2021 piyasa görünümü raporunda, altının olağandışı yükselişinin daha yeni başlamış olabileceğine işaret ederek, 2012 yılından geçtiğimiz seneye kadar altın fiyatlarının düşük bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Bu durumun tersine dönmeye başladığını söyleyen JPMorgan, “Eğer altın rallisinin daha başında olduğumuza inanıyorsanız hazırlıklı olmanız gerekli. Yanlış zamanda altına yapılan yatırımı tersine döndürmesi nesiller sürebilir.” değerlendirmesini yaptı.

"Yeni yılın ilk yarısı da sürebilir"

JPMorgan küresel pazar stratejisti Kerry Craig, “Covid vakaları ve aşı dağıtımı şimdilik yatırımcılar için kilit odak noktası olmaya devam edecek. Aşıların geniş dağıtımı olmadan, sosyal hareketlilik ve ekonomideki kilitlenmenin kalkması zor görünüyor. Ekonomideki sarsıntının yeni yılın ilk çeyreğinde sürmesini bekliyoruz” dedi.

Altının düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükseldiğine işaret eden ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, “Altın, reel faiz oranları düşük olduğunda geleneksel olarak daha iyi performans gösterir” dedi.

2020'de en çok altın kazandırdı

Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı.

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