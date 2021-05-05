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Ekonomi Altın fiyatları anlık gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları anlık gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını ne kadar? Anlık altın fiyatı internet sayfalarında en çok cevabı aranan sorulardan biri. Dolar kurunda meydana gelen yükseliş otomatik olarak altın fiyatlarında da bu yükseliş yansıyor. Gram altın fiyatı gün içerisinde inişli çıkışlı grafik izlemekte. Altın fiyatları ne kadar, canlı ve anlık altın fiyatları takip edecekler 5 Mayıs altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü çıktı mı? sorularını sormaka. Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 476 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 475 lira seviyesinden başladı. İşte canlı ve anlık alt fiyatlarında son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:18:00 - 2021-05-05 10:33:21
Altın fiyatları anlık gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Haftaya yükselişme başlayan gram altın  fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 471,4 liradan tamamladı. Peki Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

472,93

478,32

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

476,48

476,56

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.778,49

1.778,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

762,36

779,19

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.049,92

3.107,54

YARIM ALTIN FİYATI

1.519,97

1.558,35

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.049,92

3.107,54

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

259,83

312,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

427,98

458,53

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

7,07

7,08

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,58

26,59

Altın ne kadar olur? 

Geçtiğimiz hafta başında en yüksek 8.48TL’yi gören dolar/TL kuru karşılığında gram altın fiyatının da 485TL’ye yükseldiğini görmüştük. Bu hafta dolar/TL kurunda yeniden 8.40TL üzeri seviyelerin test edilmesi halinde gram altının 480TL üzeri hareketleri yeniden gündeme gelebilir. Gram altın tarafında bu haftaki seyrin, sonraki haftalar için bize önemli ipuçları vereceğini düşünüyorum. O nedenle riskli hareketlerden kaçınarak daha çok izleme yönünde bir tavır sergilemek uygun olabilecektir.

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