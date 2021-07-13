Altın fiyatları! Altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek ne kadar? 13 Temmuz altın fiyatları
Altın fiyatları Kurban Bayramı tatili öncesi merak ediliyor. 1 Temmuz’dan itibaren korona yasaklarının kaldırılmış olması düğün yapacak gelin ve damat adaylarını da harekete geçirdi. Korona sürecinde düğünlerini ertelemek zorunda kalanlar düğün ve nikahlarını yapmanın gayreti içinde. düğün sezonunun açılması da altın fiyatlarını hareketlendirmekte. Son iki aydır altının ons fiyatı bir hayli düştü. Altın ons fiyatının düşmesi gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansımakta. Hal böyle olunca da altın fiyatları yatırımcısını üzmekte. Peki 13 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları son durum ne? Altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek ne kadar?
Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar 13 Temmuz 2021? 22 ayar bilezik kaç TL? Gram altın kaç tl 24 ayar? İşte altın fiyatlarına ilişkin son bilgiler. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, haftanın ikinci iş günü olan 13 Temmuz Salı sabahına yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 827 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.276 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.811,52 dolar seviyelerinde yer alıyor.
Gram altın kaç lira 24 ayar?
Gram Altın bugünkü satış fiyatı 502,09 TL'dir.
Bugün altın fiyatları ne kadar Çeyrek?
Çeyrek altın, alış 813 TL, satış 827 TL’den işem görüyor.
22 ayar bilezik kaç TL?
22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 451,54 satış fiyatı ise 454,65 liradan işlem görüyor.
22 ayar 20 gram bilezik ne kadar yapıyor?
20 Gram Bilezik 22 Ayar satış fiyatı 9.200,00 TL’dir, 20 Gram Bilezik 22 Ayar alım fiyatı 9.201,00 TL ödersiniz.