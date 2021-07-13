Altın fiyatları! Altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek ne kadar? 13 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları Kurban Bayramı tatili öncesi merak ediliyor. 1 Temmuz’dan itibaren korona yasaklarının kaldırılmış olması düğün yapacak gelin ve damat adaylarını da harekete geçirdi. Korona sürecinde düğünlerini ertelemek zorunda kalanlar düğün ve nikahlarını yapmanın gayreti içinde. düğün sezonunun açılması da altın fiyatlarını hareketlendirmekte. Son iki aydır altının ons fiyatı bir hayli düştü. Altın ons fiyatının düşmesi gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansımakta. Hal böyle olunca da altın fiyatları yatırımcısını üzmekte. Peki 13 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları son durum ne? Altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek ne kadar?