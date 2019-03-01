0553 313 94 23

Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.504,00 lira oldu

01 Mart 2019 Cuma 12:51
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.504,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)225,70225,90225,00225,20
Cumhuriyet Ata Lira1.487,001.508,001.483,001.504,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)206,00210,00205,00209,00
Lira(Tam) Ziynet1.453,001.473,001.449,001.469,00
Yarım Ziynet727,00737,00725,00735,00
Çeyrek Ziynet364,00369,00363,00368,00


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:51
  1. Kapalıçarşı'da altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika gecesi
    1. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    2. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    3. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    4. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    5. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    6. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    7. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    8. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    9. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    10. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    11. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    12. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    13. Borsa ilk yarıda düştü
    14. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    15. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    16. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    17. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    18. Sahne sırası gençlerde
    19. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    21. Patlama yaralanan askere ziyaret
    22. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    23. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    24. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    25. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    26. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    27. Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası..
    28. Sivas’ta boşanmalar arttı
    29. Şüpheli şahıs ve araçta silahlar ele..
    30. 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!