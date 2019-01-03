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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu

03 Ocak 2019 Perşembe 13:22
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)222,30222,50 227,00227,20
Cumhuriyet Ata Lira1.465,00 1.486,00
1.496,001,517,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)203,00 207,00 207,00211,00
Lira(Tam) Ziynet1.432,00 1.452,00 1.462,001.482,00
Yarım Ziynet716,00 726,00 731,00741,00
Çeyrek Ziynet358,00363,00365,00370,00

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:22
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