Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu20 Aralık 2018 Perşembe 17:36
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını 1.423,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|213,30
|213,50
|212,50
|212,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.406,00
|1.427,00
|1.402,00
|1.423,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,50
|198,50
|194,00
|198,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.374,00
|1.394,00
|1.369,00
|1.389,00
|Yarım Ziynet
|687,00
|697,00
|684,00
|694,00
|Çeyrek Ziynet
|343,00
|348,00
|342,00
|347,00
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