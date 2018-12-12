Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu12 Aralık 2018 Çarşamba 13:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|215,00
|215,20
|214,20
|214,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.417,00
|1.438,00
|1.398,00
|1.419,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|195,00
|199,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.385,00
|1.405,00
|1.380,00
|1.400,00
|Yarım Ziynet
|692,00
|702,00
|690,00
|700,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|345,00
|350,00
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