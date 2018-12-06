THY- Euroleague
0553 313 94 23

Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.425,00 lira oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 12:54
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.425,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)211,30211,50213,00213,20
Cumhuriyet Ata Lira1.393,001.414,001.404,001.425,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)192,70196,70194,00198,00
Lira(Tam) Ziynet1.361,001.381,001.372,001.392,00
Yarım Ziynet680,00690,00686,00696,00
Çeyrek Ziynet340,00345,00343,00348,00


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:54
  1. altın fiyatları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
    1. Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
    2. 'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
    3. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    4. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
    5. CHP 3’e bölündü
    6. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    7. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
    8. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
    9. Marş kavgası büyüyor
    10. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
    11. Ya özür dile, ya istifa et
    12. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
    13. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
    14. Aksa özgürleşecek
    15. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
    16. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
    17. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
    18. Kediye vurup battaniyesini çalmış
    19. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
    20. Mansur Yavaş kimin adayı?
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek