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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 210,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.405,00 lira oldu

04 Aralık 2018 Salı 12:57
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 210,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.405,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)208,70208,90210,00210,20
Cumhuriyet Ata Lira1.375,001.396,001.384,001.405,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)190,30194,30191,50195,50
Lira(Tam) Ziynet1.344,001.364,001.352,001.372,00
Yarım Ziynet672,00682,00676,00686,00
Çeyrek Ziynet336,00341,00338,00343,00

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:57
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