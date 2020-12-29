Altın fiyatları 29 Aralık altı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altının fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın gram altın fiyatları 2020, 29 Aralık altın fiyatları… Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da yapmak isteyenlerce merak ediliyor. Son günlerde çeyrek altın fiyatı ile gram altın fiyatı ne kadar olduğu sıklıkla aranan konular arasından yer almakta. Özellikle de koronanın mutasyona uğraması sonrası altın fiyatları anlık değişip değişmediği de yine araştırılan konular arasında. 29 Aralık Salı altın fiyatları ne oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altının fiyatı ne kadar? İşte detaylar.
Altın fiyatları yine yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.922,20 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.43 artışla başladı. 29 Aralık 2020 Salı bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
449,42
449,51
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
450,38
450,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.880,64
1.881,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
727,70
735,90
YARIM ALTIN FİYATI
1.436,71
1.472,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.882,42
2.936,97
ATA ALTIN FİYATI
2.974,32
3.049,48