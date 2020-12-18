Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Altın alacaklar ve satacaklar dikkat

Bilindiği üzere piyasalarda altın ve dolar uzun bir süredir çok hareketli.. Bir aşağı bir yukarı ivme yatırımcının endişesini artırıyor.. Peki altın ve doların geleceği ne olacak? İşte uzman isimden önemli açıklamalar...

İnfo Yatırım Genel Müdürü Mert Yılmaz, piyasalardaki dolar ve altın gelişmelerini değerlendirdi. Merkez Bankası’nın almış olduğu kararlara ilişkin ise Mert Yılmaz, önemli gelişmeler olarak nitelendirdi.

Gram altının kısa vadede rekor yükselişler yapmayacağını ifade eden Yılmaz, altının onsu ve dolar kurundaki hareketliliklere dikkat çekti. Yılmaz, “Dolar endeksi 90’larına altına geldi. 7,77 -7,78’ler bir Dolar TL görüyoruz. Daha aşağıda olabilir miydik? Şüphesiz olabilirdik ama şimdilik bir banda oturması ve belli bir dalga boyunu küçültmesini önemli buluyorum.” dedi.

Mert Yılmaz, rekor seviyeler gören gramaltın için, “500 TL ve 540 TL’yi gören bir gram altın fiyatı görmüştük. Bu süreçte kurun 8,50 TL olduğunu unutmamak gerek. Hem çok yüksek seviyelerde altın ons fiyatını hem de dolar kurunu görmüştük. Hem kurun aşağıya gelmesi hem de altının onsunun aşağıya gelmesi altın yatırımcısını iç piyasada ciddi anlamda üzmüştü. Şimdiki harekette altında yükseliş oldu, ancak istenen bir seviyeye ulaşmadı. Kısa vadede ne ons fiyatında ne gram altın bazında rekor yükselişler beklentisi çok gerçekçi değil.” diye konuştu.

2021 yılında enflasyondaki yükseliş treni devam edecek

“Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 2021 yılında fiyat istikrarının sağlanması için güçlü bir mesaj verirmiş oldu mu?” sorusuna Mert Yılmaz, “Açıkçası, piyasaların merakla beklediği bir toplantı idi. Birkaç kalem altında değerlendirmek isterim. Kafalardaki birçok soru işaretini kaldıran bir sunum oldu. Naci Ağbal, 2021 yılı para ve kur politikaları sunumu gerçekleştirdi. Soruları tek tek alıp cevaplaması çok önemli. Bir kere iletişimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Geç likidite penceresinin kullanılmayacağı konusuna bir atıf var. Rezervlerle ilgili bir net bir yol haritası çizmedi. Benim beklentim, yılın ikinci yarısı bir aksiyon alınacak. “ dedi.

“Merkez Bankası 24 Aralık'ta sembolik 100-150 baz puan artırımına gidecek''

Mert Yılmaz konuşmasına şu şekilde devam etti; Neden, ikinci yarısı diyorum; çünkü ilk yarıda da, hatta ilk çeyrekte 2021 yılındaki o enflasyondaki yükseliş trendinin devam edeceği görünüyor. Özellikle istikrar ve fiyat vurgusu çok önemli. Verilen mesajlarda, Kasım ayı enflasyon verisi çıktıktan sonra Merkez Bankası’nın 24 Aralık’taki toplantısını pas geçebilir. Piyasalar açısından 2021 yılının ilk çeyreğindeki o enflasyon artışı çok da sürpriz değil. Ancak dünkü mesajlardan sonra, 24 Aralık’ta 100-150 baz puanlık bir faiz artırımı gelebilecek gibi. En azından Başkan Naci Ağbal, açıklamalarıyla faiz artırımını güçlendirdi. Merkez Bankası’nın toplantısının verimli olduğunu ve kafalardaki birçok soru işaretinin kalktığı bir toplantı oldu.

Piyasalarda reform beklentisi oluştu

Türkiye’nin gelmiş olduğu ekonomik sorunlara ilişkin ise Yılmaz, “Bugün Türkiye’nin içinde bulunmuş olduğu sorun, bir günde bir hala gelmedi. Alınan birçok yanlış kararının sonucundan ekonomi bu duruma geldi. Zaten bu işlerinin para politikasıyla çözülebileceği kısım kısıtlı. Bundan sonraki süreçte eşgüdümlü para ve maliye politikası izleyeceğiz. Bir kez daha söyleyeyim; bugün Türkiye’ye yaşanan ekonomik sorunların önemli bir kısmı da ekonomik sebeplerden değil. Bunun fakına varıldığı da Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerinden anlaşılıyor. Bundan sonrasında yapılması gereken ise hem para hem maliye politikasında doğru adımları atmak. Sonrasında ise reformların gerçekleşmesini beklemek” İfadesini kullandı.

Dolar endeksine dikkat

Dolar endeksindeki düşeşe dikkat çeken “Dolar endeksi 90’larına altına geldi. 7,77 -7,78’ler bir Dolar TL görüyoruz. Daha aşağıda olabilir miydik? Şüphesiz olabilirdik ama şimdilik bir banda oturmak, belli bir dalga boyunu küçültmek bir yere kadar. Bunları önemli buluyorum. Elbette, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden Mart ayına kadar uzaması, Amerika’da gelen yaptırımların piyasaların korktuğu kadar olmadığı, daha hafif atlatıldığı beklentisi piyasaları güçlü kılıyor” dedi.

''Dolar zayıflamaya devam edecek''

“FED tarafına bakacak olursak, faizi sabit tuttu. Ama parasal genişlemenin devam edeceğini gördük. Powel’in açıklamalarını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna Mert Yılmaz, “Faiz açısından çok da değişen bir şey yok. Faizlerin çok uzun süre düşüş kalacağını, bir önceki toplantıda dile getirmişlerdi. Faiz arasında bir beklenti yoktu ama parasal genişleme devam edecek. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle vaka sayılarında yükseliş var, bu süreç devam edecek. Zayıflama eğiliminde olan doların zayıflamasına neden oldu. Dolar süre daha zayıflamaya devam edecek ve tüm dünyada bu şekilde olacağını düşünüyorum.” yanıtını verdi.

“Trend değişikliği olmayacak''

Mert Yılmaz, Merkez Bankasının kararlarının iç piyasalar olumlu beklenti gördüğü ifade ederek, “Piyasalarda pozitif açılışın olabileceğini düşünüyorum. Orta uzun vadede bir kaybetme potansiyeli var. TL bazlı rekorlar söz etsek de dolar bazında görmüş olduğumuz rekor seviyelerinin nerdeyse üçte bir seviyelerindeyiz. Reformlarla ilgili adım atılacaksa çok ciddi bir kaynak girişinin olması mümkün. Ama işin kısa vadede tarafında ise kar realizasyonu gelebileceğini unutmamak gerek. Yatırımcıların kendi vadelerine ve risklerine göre pozisyonlama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vadede bir getiri pozisyonu olduğunu, ama bunu aracı kurumlarla istişare ederek değerlendirmeleri gerekiyor. Bugün çıksa kısa vade yukarıya açılış mümkün. Ama gelinmiş olan seviyede, zaman zaman kar satışlarına bir düzeltmeden söz ediyorum, bir trend değişikliğinden söz etmiyorum altını çizeyim, bir zemin hazırlıyor gibi.” diye konuştu.

Gram altın yükselecek mi?

Mert Yılmaz, altının onsu ve dolar kurundaki hareketlilikleri yorumladı. Gram altının kısa vadede rekor yükselişler yapmayacağını ifade eden Yılmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti;

Altın’ın 2075 dolara gittiği yeri doğru okumak lazım. Koronavirüs şokunun dünyada yaşandığı, bütün riskli varlıklardan kaçışın olduğu güvenli liman arayışının hakim olduğu süreçti. Her finansal ürünün için geçerlidir bu kural; bir finansal varlık dünya döndükçe yükselmez ve dünya döndükçe düşmez. Sonrasında bir sakinleşme ve gelen iyi haberlerle beraber bir teknik düzeltmenin içine girdi. 1850-1900 bandına sıkışmış durumda. Ne zaman ki aşı haberleri kuvvetlendi, ne zaman ki parasal genişlemelerden riskli varlıklara yönelim olacağı beklentisi ortaya çıktı. Ve o dönemde, özellikle dünyadaki neredeyse tüm yatırımcılar, yükselişe yönelik bir pozisyon almaları ister istemez hareketleri aşağıya doğru kırılmasına … O kırılmanın ardından 1850’nin altına gelmesi önemli. Tekrar 1900 bandına girildi. 1765-1834 arası yaklaşık 70 dolarlık yükseliş hareketi bir tepkiydi. 1850-1900 içinde kaldığı sürece yavaş yavaş yükselişe edeceğini düşünüyorum. Yeni rekorları beklemek gerek hem altının onsunda hem içeride, çok gerçekçi değil. 500 TL ve 540 TL’yi gören bir gram altın fiyatı görmüştük. Bu süreçte kurun 8,50 TL olduğunu unutmamak gerek. Hem çok yüksek seviyelerde altın ons fiyatını hem de dolar kurunu görmüştük. Hem kurun aşağıya gelmesi hem de altının onsunun aşağıya gelmesi altın yatırımcısını iç piyasada ciddi anlamda üzmüştü. Şimdiki harekette altında yükseliş oldu, ancak istenen bir seviyeye ulaşmadı. Kısa vadede ne ons fiyatında ne gram altın bazında rekor yükselişler beklentisi çok gerçekçi değil.”