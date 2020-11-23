  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:28:37 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.108,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,50461,70468,50468,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.041,003.062,003.087,003.108,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00425,00427,30431,30
Lira(Tam) Ziynet 2.972,002.992,003.017,003.037,00
Yarım Ziynet 1.486,001.496,001.508,001.518,00
Çeyrek Ziynet 743,00748,00754,00759,00
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi
Korona Virüs

Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşes..
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir
Teknoloji

Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akkuyu’da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, “2023’e kadar ilk üniteni..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay