  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:56:38 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.064,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,60456,80461,80462,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.009,003.030,003,043,003.064,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,50420,50421,00425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.941,002.961,002.974,002.994,00
Yarım Ziynet 1.470,001.480,001.487,001.497,00
Çeyrek Ziynet 735,00740,00744,00749,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı