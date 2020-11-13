Altın fiyatları 13 Kasım altın düşecek mi çıkacak mı? Çeyrek altın gram altın fiyatları

Altın fiyatları sorgulanmakta. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili merak devam ediyor. Hafta başında hem Merkez Bankası başkanının görevden alınması onun yerine Naci Ağbal’ın atanması hem de Bakan Berat Albayrak’ın istifası etmesi ve istifa sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın atanması altın fiyatlarında bir hayli hareketlenmeye neden oldu. Altına yatım yapan ya da yatırım yapmak isteyenler, haftanın son iş gününde altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının alış-satış fiyatları sorgulanırken, bugün altın kaç lira, altın kaçtan alınıyor, kaçtan satılıyor, gram altın fiyatı, gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar oldu, çeyrek kaçtan satılıyor, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Çeyrek düştü mü, çıtı mı? Gibi sorular hem düğün, nişan, nikah yapacaklar hem de altına yatırım yapacaklar tarafından sorgulanmakta İşte 13 Kasım altın fiyatlarında son durum.

Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 461,50 Gram altın satış fiyatı 465,26 TL

Çeyrek atın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın alış fiyatı :750,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 760,70 TL

Yarım altın ne kadar? Yarım altın fiyatı

Yarım altın alış fiyatı 1.499,80 TL, yarım altın satış fiyatı 1.521,30 TL

Tam altın ne kadar? Tam altın fiyatı

Tam altın alış fiyatı 2.999,30 TL Tam altın satış fiyatı :3.030,70 TL

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.996,10 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.027,50 TL