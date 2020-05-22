Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.526,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,50
|377,70
|380,10
|380,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.488,00
|2.509,00
|2.505,00
|2.526,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,50
|348,50
|346,70
|350,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.431,00
|2.451,00
|2.448,00
|2.468,00
|Yarım Ziynet
|1.216,00
|1.226,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|612,00
|617,00