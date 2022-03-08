Altın fiyatında dudak uçuklatan tahmin! Uluslararası kuruluş rakamları açıkladı
Goldman Sachs 3 aylık altın fiyatı tahminini 1.950 dolardan 2.300 dolara, 6 aylık tahminini ise 2.050 dolardan 2.500 dolara yükseltti. Altının ons fiyatı Ağustos 2020'de 2.067 dolarla rekor kırmıştı. Altın bugün yüzde 1 yükselerek 2.017 doları aştı. Gram altın ise dolardaki yükselişin de katkısıyla 940 liraya çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altına olan talebi artırdı. İşgal girişimi öncesi 1902 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı bugün 2017 doları aştı. Altın son 2 haftada yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.
Bu gelişmelerin üzerine Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1.950 dolardan 2.300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2.050 dolardan 2.500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2.150 dolardan 2.500 dolara yükseltti.
Altın fiyatı Ağustos 2020'de koronavirüs salgınına yönelik endişelerin etkisiyle 2.067 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.
Yurtiçinde ise ons fiyatındaki artışın yanında dolar/TL'de de yükseliş yaşanması sebebiyle gram altın yüzde 1.8 yükselerek 940 lirayı gördü.