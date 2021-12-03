Altın fiyatı için kritik dakikalar: Gözler ABD'den gelecek haberde!

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bine yükseldi. Bu artışa rağmen başvurular pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kaldı. Öte yandan Fed'in varlık alımlarını hızlandıracağı ve Haziran 2022'de faiz artışlarına başlayacağı haberleri ons altına düşüş getirdi.

Analistler 15 Aralık’ta gerçekleşecek olan bir sonraki Fed toplantısının piyasa faizleri ve değerli metaller açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederken, yatırımcının gözü Fed’in faiz patikasının nasıl şekilleneceğini anlamak için bugün TSİ 16.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık bir seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1775 dolar civarında işlem görüyor.

TD SECURITIES’ten altın tahmini!

Altın fiyatı tahmini yapan TD Securities stratejistleri değerli metalin 2022 başında önemli bir yükseliş şansı olduğunu açıkladı. “Koronavirüs sonrası normalleşme zamanla işgücüne katılım oranını artırabilir. Umut, sonuçta ortaya çıkan daha yüksek potansiyel büyümenin ve hızlanmayan düşük işsizlik oranının, ABD Merkez Bankası’nı ekonomiyi daha uzun süre sıcak tutmak konusunda rahat bırakabileceği. Bu altın için yüksek olasılıklı en iyi senaryo, ancak enflasyonu yavaşlatıyor” değerlendirmesinde bulunan stratejistler, “Bu faktörler, tahminlerimize göre, 2022’nin ilk yarısında altın fiyatının 1875 dolar bölgesine yükselmesine yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Gram altın rekora koşuyor

Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen yurt içinde dolar kurunun 13,96 seviyesine çıkmasıyla 793 liraya yükselerek rekor kırmıştı. Hafta başına 713 lira seviyesinden başlayan gram altın Cuma günü 782 liradan alıcı ile buluşuyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ sorusuna cevap arayan yatırımcılar için tavsiyede bulunarak, “Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Eğer vatandaşlar kendilerine biraz daha vakit tanıyabilirlerse, o puslu havanın dağılmasını bekleyebilirlerse isabetli bir karar vermiş olabilirler. Korku ve panikle işlem yapanlar geçen yıl da bu senaryoyu gördü. Her zaman zarar ederler. Muhtemel bu 13 TL seviyesi üzerinde döviz alanlar, 750 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar bence bir kez daha düşünmeli. Dediğim gibi her şeyin tedbiri mutlaka alınmıştır. Bir şeyler muhakkak yavaş yavaş rayına oturacaktır. Çok karamsar olmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.