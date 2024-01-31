Altın fiyatı için en kritik gün geldi!



Altın yatırımcıları ve piyasaların beklediği faiz kararı bugün açıklanıyor. Gözler Fed kararında. Rekor kıran altın hız kesmeden artmaya devam ediyor. Piyasada 2 bin lirayı aşan gram altın Kapalıçarşı'da ise 2 bin 50 liraya kadar çıktı. Uzmanlar gram altının bu yıl 3 bin lirayı göreceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Peki altın piyasalarında son durum ne? 31 Aralık 2024 Çarşamba günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

Altın piyasasının beklediği kritik gün geldi. Yatırımcıların ve piyasaların beklediği Fed kararı öncesi gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 1.986,55 TL'den, çeyrek altın 3.422 TL'den, yarım altın ise 6.803 TL'den kapanış yaptı.

Peki 31 Ocak 2024 Çarşamba günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

31 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Dolar alış satış : 30.3020 TL / 30.3820 TL

Euro alış satış: 32.7180 TL / 32.8560 TL

Sterlin alış satış: 38.2270 TL / 38.6490 TL

31 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 30,3148 TL / 30,3327 TL

Euro alış satış: 32,9061 TL / 32,9613 TL

Sterlin alış satış: 38.1570 TL / 38.5150 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 1.985,52 TL / 1.985,90 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.033,52 Dolar / 2.033,72 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.341 TL / 3.421 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 6.661 TL / 6.800 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 13.279 TL / 13.537 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 32.852,72 TL / 33.592,42 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 13.551,75 TL / 13.888,97 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 31 OCAK 2024

Gram altın alış satış : 2032.41 TL / 2063.29 TL

Çeyrek altın alış satış: 3340 TL / 3420 TL

Yarım altın alış satış: 6659 TL / 6799 TL