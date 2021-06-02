  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat: Artık düşük fiyat verilecek
METİ timine saldırdılar! Hainlerin hepsi öldürüldü
Osmaniye'de korkutan deprem
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi Altın fiyatı güncel | Altın çıktı mı düştü mü?
Ekonomi

Altın fiyatı güncel | Altın çıktı mı düştü mü?

Gram altın ne kadar? Koronavirüs salgınının başından bu yana yatırımcısının yüzünü güldüren altının son günlerde nasıl bir grafik sergilediği merak konusu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 09:11:00 -
Altın fiyatı güncel | Altın çıktı mı düştü mü?

Pandemi sürecinde yatırımcısını mutlu eden altının yükselişi haziran ayında da sürüyor. Düğün sezonu öncesi vatandaşların büyük bir bölümünü kaygılandıran bu yükseliş, yatırımcısının ise yüzünü güldürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatı güncel | Altın çıktı mı düştü mü?

                               Alış                         Satış

Gram altın           526,96                   527,06

Çeyrek altın        842,00                   868,00

Yarım altın          1.674,00               1.736,00

Reşat altını          3.380,47               3.491,95

Cumhuriyet       3.348,00               3.459,00

22 ayar bilezik   476,40                   479,78

Evde bakım yardımı ödemeleri yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller?
Evde bakım yardımı ödemeleri yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller?

Ekonomi

Evde bakım yardımı ödemeleri yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay