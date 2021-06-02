Altın fiyatı güncel | Altın çıktı mı düştü mü?
Gram altın ne kadar? Koronavirüs salgınının başından bu yana yatırımcısının yüzünü güldüren altının son günlerde nasıl bir grafik sergilediği merak konusu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu?
Pandemi sürecinde yatırımcısını mutlu eden altının yükselişi haziran ayında da sürüyor. Düğün sezonu öncesi vatandaşların büyük bir bölümünü kaygılandıran bu yükseliş, yatırımcısının ise yüzünü güldürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatı güncel | Altın çıktı mı düştü mü?
Alış Satış
Gram altın 526,96 527,06
Çeyrek altın 842,00 868,00
Yarım altın 1.674,00 1.736,00
Reşat altını 3.380,47 3.491,95
Cumhuriyet 3.348,00 3.459,00
22 ayar bilezik 476,40 479,78