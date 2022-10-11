Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan altın fiyatları, yeni güne de düşüşle başladı. Peki, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatı düşüşte mi? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 11 Ekim Salı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri hakkında konuştu. Memiş, "Altının ons fiyatında yaşanan düşüşün iki ana sebeplerinden birisi, dolar endeksinin yükselmesi. İkincisi ise teknik olarak satışların gelmesi. 1728 seviyesine kadar çıkan ons fiyatı haliyle kar satışları getirdi. 1680 dolar seviyesine kadar bir problem görünmüyor. Gram altın fiyatının ekranlarda olduğu gibi görünmediğini tekrar vurgulamak isterim. Yılsonu öngörülerimizde herhangi bir değişim söz konusu değil. Ons tarafında 2000 dolar seviyelerini bekliyoruz. Gram altında 1280 seviyesi kırıldıktan sonra 1400 lira seviyelerini bekliyoruz" dedi.

Gram altın

Alış: 993,76 TL

Satış: 993,93 TL

Çeyrek Altın

Alış: 1.632,00

Satış: 1.653,00 TL

Yarım altın:

Alış: 3.263,00 TL

Satış: 3.310,00 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 6.513,00 TL

Satış: 6.595,00 TL

Reşat altını

Satış: 6.545,47 TL

Alış: 6.627,95 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 914,81 TL

Satış: 922,19 TL