Altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminler: Para piyasaları bu kez teknoloji hisseleriyle yarışıyor

12 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

Altın fiyatları için dev bankadan tahmin: 2023 sonuna kadar o seviyeler geliyor

Avustralya Merkezki ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar.

2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR

Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.

Öte yandan banka gümüş fiyatının da 2023 sonunda 26 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini duyurdu.

ABD’de bu hafta açıklanan enflasyon verisi, güvercin politikacıların elini kuvvetlendirdi. Fed’in, bazı uzmanlara göre bir sonraki toplantıda faiz artışını pas geçebileceği beklentisiyle, altında sınırlı bir çıkış trendi korunuyor. Bu yıl hisse senedi piyasalarının genelinden daha iyi performans gösteren teknoloji hisseleri ve altın, yılın geri kalanında resesyona karşı önemli bir savunma aracı olarak gösteriliyor.

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ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış göstererek, yıllık yüzde 4,9’a gelmiş oldu.

Bu veri, Fed’in faiz politikalarının işe yaradığına işaret ederken faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği beklentini güçlendirdi. Veri sonrası altın, 2.050 dolar/ons seviyesine kadar uzandı. Sonrasında bir miktar gevşemeye sahne oldu.

Kısa vadede geri çekilme alım fırsatı

Uzmanlara göre kısa vadede altında geri çekilmelerde destek seviyeleri olarak 2.020 ve sonrasında 2.000, 1.990 dolar izlenecek. Alımların artması halinde direnç olarak takip edilecek seviyeler 2.065 ve 2.075 dolar.

Ancak yılın genelinde altının rekor seviyeyi geçmesine kesin gözüyle bakan birçok finans kuruluşu bulunuyor.

JPMorgan'a göre yatırımcıların altına ve teknoloji hisse lerine yönelmeleri büyük olasılık

JPMorgan Chase stratejistlerine göre yatırımcıların, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girme olasılığı karşısında korunma amacıyla altını tercih etmeleri ve teknoloji hisselerine yatırım yapmaları büyük olasılık.

investing'göre: Aralarında Nikolas Panigirtzoglou ve Mika Inkinen'in olduğu stratejistler, yayımladıkları yatırımcı notunda, "ABD bankacılık krizi, bir felaket senaryosuna karşı hedge olarak altın için talebi artırdı."

Yatırımcı notunda, kurumsal yatırımcılar altın yatırımlarını artırırken bireysel yatırımcıların Bitcoin pozisyonlarını yükselttikleri belirtildi.

Rekor 2.075 dolar için geri sayım başladı

Öte taraftan Credit Suisse, altında rekor seviyesinin geçilmesi için geri sayıma başlamış durumda.

Citigroup da iddialı tahminlerini sürdürdü. Amerikan finans kurumunun küresel emtia bölüm yöneticisi olan Edward Morse, ons altın fiyatının kısa-orta vadede kesinlikle 2.400 dolar seviyesine gideceğini düşündüklerini belirtti.

Wells Fargo’nun kıdemli küresel piyasa stratijisti Sameer Samana, altın dahil emtialar konusunda iyimser olduğunu ve altında geri çekilmelerin bir alım fırsatı olduğunu belirtti.

Anketlerden sarı metal için yükseliş beklentisi çıktı

Spot altın, yılbaşından bu yana yüzde 10 artışla 2.030 bandında işlem görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan jeopolitik gerilimler, Fed’in agresif para politikası ve ABD dolarının düşüşü de dahil olmak üzere çeşitli faktörler, altının değer kazanmasının arkasındaki nedenler.

Reuters tarafından yapılan 41 analist ve yatırımcının katıldığı son ankette, 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi önemli ölçüde arttı. Medyan tahmin, yılbaşından bu yana ortalama 1.915 dolar olan altının ortalama fiyatını, yılın ikinci çeyreğinde ons başına ortalama 1.950 dolar, üçüncü çeyrekte 1.965 dolar ve gelecek yıl 2.000 dolar olarak gösterdi. Şimdiye kadar 2023'te altının onsu ortalama 1.915 dolar civarındaydı ve bu, önceki tüm yılların ortalamasından daha yüksek.

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ABD Doları: 19,6312 (Alış) - 19,6380 (Satış)

EURO: 21,4809 (Alış) - 21,5100 (Satış)

STERLİN: 24,4587 (Alış) - 24,5813 (Satış)

1 DOLAR = 19,63 TL



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12 Mayıs Cuma 2023 canlı altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.271,05

Gram altın satış: 1.271,27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.364,00



Çeyrek altın satış: 2.443,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.742,00

Yarım altın satış: 4.916,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.455,00

Tam altın satış: 9.772,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.655,00

Cumhuriyet altını satış: 9.801,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.745,00

Ata altın satış: 10.098,00