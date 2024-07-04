Altın enflasyonu görünce tuhaflaştı!

Düğün sezonu açıldı, vatandaşlar takı takmak için kuyumcuların yolunu tuttu. Bayram sonrası düşüş ivmesine giren altın, Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz sonrası dalgalanmaya başladı. Piyasalar tetikte beklerken altın da enflasyon rakamlarını bekliyordu, o rakamlar açıklandı. Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 4 Temmuz 2024 Perşembe günü altın fiyatları.

Mayıs ayını düşüşle kapatan altın Kurban Bayramı sonrasında dalgalı bir seyir izliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haziran ayı boyunca dalgalı seyrini sürdürdü.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın perşembe günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçmişti. Düğün sezonunun açılması sonrası altın fiyatları da bir anda fırladı gitti.

Peki altın yatırımı yapmak isteyenler için bu bir fırsat olur mu?

Gram altın dün piyasalarda 2.463,34 TL'den, çeyrek altın 4.070 TL'den, yarım altın ise 8.132 TL'den kapanış yaptı.

Peki 4 Temmuz 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.4410 TL / 32.5480 TL

Euro alış satış: 34.8940 TL / 35.0930 TL

Sterlin alış satış: 40.8380 TL / 41.2560 TL

4 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,5307 TL / 32,5590 TL

Euro alış satış: 34,9548 TL / 34,9894 TL

Sterlin alış satış: 41.0390 TL / 41.4040 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.466,45 TL / 2.466,77 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.355,72 Dolar / 2.356,11 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.003 TL / 4.072 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.030 TL / 8.135 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.038 TL / 16.223 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 39.695,81 TL / 40.615,84 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.374,52 TL / 16.792,85 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 4 TEMMUZ 2024

Gram altın alış satış : 2457.84 TL / 2505.09 TL

Çeyrek altın alış satış: 4002 TL / 4066 TL

Yarım altın alış satış: 8027 TL / 8123 TL