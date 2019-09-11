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"Altın Eller" Sivas'ta buluştu

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale, Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden 50 sanatçı katılıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:06
"Altın Eller" Sivas'ta buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Altın Eller Türk Sanatları Festivali" başladı.

Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması amacıyla Valilik, Belediye ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen, 5 gün sürecek festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yılında her alana dokunduklarını söyledi. Kentin sosyo ekonomik yapısını gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdiklerini belirten Ayhan, "Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinlikten etkinliğe koştuk ama her etkinliğimizin de mutlaka alıcısı vardı. Bugün de Altın Eller Festivali'ni ilimizde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şehir olarak farklı alanlarda her kesime hitap eden, 100 yıl önceki ruhu, 100 yıl önceki yaşayış tarzını bugünlere aktaran farklı programlar icra ettiklerini dile getirdi. Sanat, kültür, spor ve bilimsel olarak her alanda farklı farklı programlar yaptıklarını aktaran Bilgin, "Bu festival de geleneksel Türk kültürünün, el sanatlarının bugünlere aktarılması için önemli bir program." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da festivale Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden 50 sanatçının katıldığını kaydetti.

Halk oyunları gösterilerin ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler, geleneksel Türk el sanatlarının sergilendiği festivalin açılışının gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:06
  1. Altın eller Sivas'ta buluştu
  2. Sivas
  3. Sivas Valisi Salih Ayhan

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