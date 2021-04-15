Altın düştü mü? Gram ne kadar, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Son dakika altın haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu son haftalarda en çok sorular sorular arasında yer almakta. Çeyrek altın, gram altın 15 Nisan anlık ve güncel altın fiyatları yatırımını altından yana kullananlarca merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası altın fiyatları bir hayli yükselmişti. Son haftalarda ise altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareketlenemler sonrası altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne olur? Altın düştü mü? soruları da sorulmaya devam ediyor.