Altın, dolar ve gümüş yatırımcısı merak ederken Hatice Kolçak uyardı! Dikkat: 10 lira birden düşebilir

Altın Fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın güvercin açıklamalarının etkisiyle yükseldi.

İntergal Yatırım’ın Günlük Forex Bülteni’nde altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

“Powell’ın güvercin açıklamalarının etkisiyle ons altın tarafında güvercin Fed esintisi şiddetli bir şekilde hissedildi. Dolayısıyla Ons altın bir süredir 1760 bandında baskılanıyordu.

Dar bant alanından Güvercin Fed’den gelen esinti etkisiyle çıktı. Bugün ABD tarafından gelecek PMI verileri takip edilecek. Açıklanan veriye bağlı olarak ons altında hareketlilik oluşabilir.

"Trend yukarı"

Ons altın hafta başında 1740 desteğinden tutunarak Powell’ın güvercin açıklamaları etkisiyle 1786 seviyesi olan önemli direnç seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır. Teknik olarak ons altında trend yukarı diyebiliriz.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1805 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin oluşması halinde 1740 seviyesi destek olarak izlenebilir.”

Düşebilir

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hatice Kolçak, "Ons altın aşağı doğru kırarsa 1720-1725’e kırabilir. Bir satış görebiliriz. Haliyle ons altın düşerse gram altında düşecek. 1040’ları görme ihtimalimiz var. Bunlar kısa vadeli yorumlar. Uzun vadeli yorumlar değil. Alım için 10-15 lira fırsat oluşturabilir. Dolar/TL yerinde sayıyor. Hiç hareket etmiyor" dedi.