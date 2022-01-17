Altın, dolar ve gümüş alacaklar dikkat! Mehmet Ali Yıldırımtürk uyardı: Almayın! Yoksa son sahibi olursunuz
Altın ve Para Piyasaları Mehmet Ali Yıldırımtürk, gümüşün yatırım aracı olarak az kazandırdığını ve küçük yatırımcının altın alması gerektiğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Mehmeh Ali Yıldırımtürk, Youtube üzerinden Ekonomi Tube kanalına konuk oldu.
Mehmet Ali Yıldırımtürk, gümüşe yatırım yapılmaması gerektiğini ve bu yatırım aracının kısa ve uzun vadede büyük kazançlar getirmeyeceğini söyledi.
Yıldırımtürk yaptığı açıklamada, "Gümüş endüstriyel metal özelliğinden kaynaklı tavsiye edilse de bunun kalıcı olmadığı tarafındaydım. Haklı çıktığımı söylemek istemem ama öyle oldu. Ucuz diye gümüş alıyorlar. Adam 1 kilo altın alacağına 68 kilo gümüş alıyor. Ben çok fazla yükseleceğine inanmıyorum. En fazla seviyesi 26,5 ons seviyeleri olacak. Gümüş yerine altın alınsa daha kar edilir. Bundan sonraki süreçte dolar bazlı yükseliş yapar. Onun için gümüş için heveslendirmek istemiyorum. İşlenmiş gümüş mesela alınmamalı. Onu satın alan son sahibi olur. Ben altını tasarruf için daha önemli buluyorum. Altın mı dolar mı, sorusuna ise altın cevabı verilir" dedi.
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