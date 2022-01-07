Altın, dolar ve gümüş alacaklar dikkat! İslam Memiş bombayı saldı: 10 lira birden artacak... Paranız varsa alın

Ekonomist İslam Memiş, SuperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel ile gerçekleştirdiği canlı yayında döviz kurlarındaki dalgalı seyrin 3 ay daha, Mart ayına kadar devam edeceğini açıkladı. Yatırımcılara önemli tavsiyeler veren Memiş, altını olanların altınlarının yüzde 50'sini dolara çevirip, doları olanların da yarısıyla altın alarak uzun vadede beklemeleri gerektiğini söyledi.

Gümüş sikkeler piysaya sürülüyor

Gümüşle ilgili önemli çalışmalar yapan İslam Memiş, 2022'de gümüşün daha çok değerleneceğini ve yaptığı gümüş sikkeleri 2 hafta sonra piyasaya süreceğini duyurdu. Düğünlerde altına alternatif olarak gümüş takılabileceğine de vurgu yaptı.

Sterlin alınabilir

Ülkelerin para birimine yatırım yapacak yatırımcılar için, sterlinin performansının 2022'de daha iyi olacağını belirtti.

Mart ayına kadar devam edecek

Memiş, "Piyasalar bu haftaya karışık başladı. Kurlardaki bu dalgalı seyir 3 ay daha, Mart ayına kadar devam edecek. Gram altın yatırımcısı uzun vadeli beklemeli. 2022 yılı karışık bir yıl olacak. Soru işaretleri daha çözülmedi. Altın'ın ONS fiyatı sınırda geziyor. FED'in faiz kararına kadar aşağı ya da yukarı kırılma olasılığını zayıf görüyorum. Altın yatırımınız varsa yüzde 50'sini dolara çevirmeli, dolar olanlar da yarısını altına çevirerek beklemeli.

Gümüş iyi olacak

2 yıldır gümüşle ilgili ciddi çalışmalarım oldu, 2021'de gümüşün gram fiyatı 13 seviyesine yükseldi. Gümüşün çok farklı bir hikayesi var. Gümüş altına kıyasla daha avantajlı olacak. Ülkeler tarafından ciddi stoklanmaya devam ediyor. Bankalarda altın gibi, gümüş hesabı açıp buraya transfer edebilirler. Tasarruflarınıza gümüşü mutlaka ekleyin. Yakın bir tarihte fiziki gümüş tarafında ciddi bir sıkıntı oluşabilir. Bu da değerini beklenenden daha fazla artırabilir. Gümüş şu anda 9,5-10 TL arası işlem görüyor. 2022'de gümüşün gram fiyatının 20 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyorum. Altın fiyatları arttı diye üzülmeyin. Çeyrek altın gibi gümüşün sikkelerini 2 hafta sonra piyasalara sürüyorum. Düğünlerde artık gümüş sikke görürseniz şaşırmayın. Ülkelerin para birimine yatırım yapacaksanız sterlini gözden geçirin. 2022'de sterlinin performansının iyi olacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.