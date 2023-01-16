Altın, dolar ne kadar oldu? Altın piyasasındaki beklentiler gram altında rekor var mı? Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş, çeyrek altını, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 16 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Yeni rekor beklentisinde olan yatırımcılar için art arda kritik uyarılar yapılıyor.

Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Peki altın, yakın dönemde yükselecek mi, düşecek mi? Ekonomist Mustafa Aşkın değerlendirdi. Vatandaşın gündemi ekonomi. Piyasalar hareketli. Altından rekor üstüne rekor gelmeye devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz haftayı, 1159 lira seviyelerinde kapattı.

Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Yeni rekor beklentisinde olan yatırımcılar için, art arda kritik uyarılar yapılıyor. Peki altın düşecek mi yükselişini sürdürecek mi? Ekonomist Mustafa Aşkın bu soruya, “Türkiye’deki gram fiyatı, Türkiye’deki dolar fiyatına da bağlı olduğu için doların değişim ya da bağlı olarak şekil olabilir ama yılın ilk çeyreği içinde 1400, 1500 TL gram fiyatları görme olasılığımız giderek güçlendi. Bir ana trend söz konusu FED’in açıklamaları da kısa vade için altını destekler nitelikte resesyonla birlikte ama önümüzdeki dönemde özellikle yılın ilk yarısında farklı bir faiz politikası uygulanması durumunda veya dünya konjonktüründeki bir değişiklik durumunda altın fiyatlarındaki dalgalanma daha sert gerçekleşebilir” şeklinde yanıt verdi.

Yatırım ürünleri arasında garip ve gerçek bir ilişki var. Altın ve dolar arasındaki ters korelasyon vardır. Dolar düşerse altın yükseliyor, dolar ile petrol arasında ise doğru bir orantı gözlemleniyor.

Gram altın 2023 tahmini? Rekor var mı?

Öte yandan piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise yaptığı değerlendirmede "Önümüzdeki aydan itibaren altının 1825 dolardan sonra 1850-1900; 1950 ve hatta 2000’in üzerinde bir fiyat ulaşacağını düşünüyorum. Sene sonu rakamın ise 2350 seviyelerine gitme olasılığı var. Dolar/TL’de 20 lira geçilirse 30 TL’ye doğru hareket aralığına girilebilir." dedi.

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu: Bir sonraki kararını duyurdu! 2023 onun son yılı olacak, yeni rekorlar!

Milyonların gözü 2023 asgari ücret, emekli bayram ikramiye, tazminat, asgari maaş, asgari ücreti, emekli maaşına kilitlenmişti. Bu haberler sonrasında yapılan zamlar altın ve dolarda 2023 nasıl etkileyecek merak edildi. İşte sizler için araştırdık, 2023'te hangi yatırım aracı kullanılmalı?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın veya dolara yatırım yapacaklara zamanlamayla ilgili ipuçları verdi ve uyarılarda bulundu.

Elinde avucunda altın olanlara uyarı hemen bakın! Daha önce yaptığı açıklamalarda altının 1000 TL, 1200 TL ve 1650 TL olacağını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş İslam Memiş’ten son dakika altın, dolar YORUMU....

İslam Memiş'e göre işte en çok kazandıracak yatırım aracı

ONS ALTIN İKİ HAFTADA 80 DOLAR KAZANDIRDI

Ons altının yükselmesinin nedeni ise, küresel ekonomideki yavaşlama ve ABD’den gelen enflasyon oranının Fed’i daha düşük oranlı faiz artışına yönlendireceği beklentisi olarak gösteriliyor. 2022’nin ilk çeyreğindeki kazancını yılın kalanında silerek yılı kazançsız kapatan ons altın yılın ilk iki haftasında yaklaşık 80 dolar yükselerek 2022’nin ikinci yarısındaki kayıplarını silmiş oldu.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Son bir alanımız var, yukarı da ons altın tarafında bin 900 bin 915 dolar seviyesi gümüşün ons fiyatında 25 dolar seviyesi, Bitcoin’de 20 bin dolar seviyesi. Buralardan tekrar alım fırsatları gelebilir. Son bir yukarı yönlü atak ondan sonrada kar satışları beklediğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

"REKORA DOYMAYAN BİR 2023 GÖRECEĞİZ"

"Altın ve gümüş fiyatları yıla hızlı başladı. Orta ve uzun vade de her zaman rekorları konuşmaya devam edeceğiz bu yıl için" diyen uzman isim, "Hem altın hem de gümüş fiyatlarında sık sık şu cümleyi duyacağız: Yeni rekorlar görüldü. Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz. Özellikle gümüş tarafında biliyorsunuz 2022 yılında herkes ‘gümüş yükselmiyor’ diyordu. Ama yılın sonunda bir baktık ki gümüşün gram fiyatı altının gram fiyatını geçti. 2022 yılında altının gram fiyatı yüzde 43 kazandırırken gümüşün gram fiyatı yüzde 45 kazandırdı. 2023 yılının gümüş yılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Dolar kuruna yönelik de yorumlarını aktaran İslam Memiş, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız şu ifadeleri kullandı: Biz sert düşüşlere ve sert yükselişlere müsaade etmeyeceğiz. Dolasıyla piyasaları kontrol eden bir sistem var karşımızda. Yine hem Merkez Bankası hem BDDK ve Maliye Bakanlığı kontrolü elden bırakmıyor" dedi.

"DÖVİZ BİR YATIRIM ARACI DEĞİL"

"İç piyasalardaki dinamiklere baktığımız zaman krediler, yapılandırmalar, teşvikler destekler ve EYT gibi birçok konuda Türkiye Ekonomisini pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Dolar tarafından 2023 yılında çok da bir şey beklemediğimizi ifade edebilirim" diyen Memiş şunları kaydetti:

"Doların alternatifi olan euro sterlin 2022 yılında dip seviyelere geriledi. Yılın son çeyreğinde alım yapanlar bugün kazandı. 2023 yılında farklı para birimlerine yatırım yapanların kazanacağını düşünüyorum. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmediğimizi söyleyebilirim. Dolar karşısında tatbikî sterlin ve euro derim."

16 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,79 (Satış)

EURO: 20,32 (Alış) - 20,33 (Satış)

STERLİN: 22, 84 (Alış) - 22,85 (Satış)

1 DOLAR = 18,79 TL

16 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.156,53

Gram altın satış: 1.156,71

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.913,00

Çeyrek altın satış: 1.929,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.814,00

Yarım altın satış: 3.857,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.628,00

Tam altın satış: 7.685,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.801,00

Cumhuriyet altını satış: 7.919,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.827,00

Ata altın satış: 7.883,00

16 Ocak Pazartesi günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Son yıllarda oldukça popüler bir yatırım aracı haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını araştırıyor.

Yeni yıla yükseliş ile başlayan gümüş 2022 yılında yatırımcısına altından daha fazla getiri sağladı.

2022 yılına 9 lira 92 kuruştan başlayan gümüş yılı 14 lira 35 kuruştan kapattı. Böylelikle gümüş 2022 yılında yatırımcısına yüzde 45'lik bir kazanç sağladı.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak 2023 gümüş fiyatı..

Gümüş bugün ne kadar?

16 Ocak Pazartesi günü itibariyle gümüşün gramı 14 lira 66 kuruştan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın yayınladığı son verilere göre altın rezervleri artarken döviz rezervlerinde azalma yaşandı.

Bitcoin (BTC) yatırımcılarının merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD’de Aralık ayına ilişkin açıklanan enflasyon verisi yüzde 6,5 olan beklentiyle aynı oranda geldi.

Bitcoin, altın ve Dolar’ın İlk Tepkisi!

Beklentiler dahilinde gelen veriler sonrası Bitcoin’de sert hareketler görüldü.

18.380 dolar seviyelerinde olan BTC 17.900’e kadar ani bir gerileme yaşasa da kendini 18.000 dolar üzerine atarak 18191,40 seviyesinde işlem görüyor.

ABD verileri şöyle:

Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık): %6.5 – Beklenti %6,5 – Önceki %7,1

Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık): -%0.1 – Beklenti %0.0 – Önceki %0,1

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık): %5.7 – Beklenti %5.7 – Önceki % 6

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık): %0.3 – Beklenti %0.3 – Önceki %0,2

ABD Aralık ayındaki ilk İşsizlik başvuruları ise şu şekilde:

İlk İşsizlik Başvuruları Açıklanan:205.000 – Beklenti: 210.000 – Önceki: 204.000