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Ekonomi Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, altın ve gümüşe dair çarpıcı uyarılarda bulıundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 17:32:00 - 2021-10-26 17:46:05
Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarında panik alımlarının yapılmaması gerektiğini söyledi.

Habertürk'e bağlanan İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Sabrı olmayan bu gibi havalarda yatırım yapmamalı. Şu sıralar bence yatırımcının kendini tanıması gerekiyor. Şu satış için herkes beklemede. Yüksek kurdan panik alımları oldu dolarda. Bu hamleler her yıl yapılıyor. Yanlış hamle ama dolarda beklenti yine çift hanede. Eğer bir sorun yaşamazsak 520 liraya kadar bir geri çekilme olabilir. Korku heyecan için panik olmamalı" dedi.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarının devamında, "Ons’ların yükselişi kısa vadede kalıcı değil. Dipten almadan bırakmazlar. Dip operasyonuna başladılar" ifadelerini kullandı.

Uzman isim gümüş içinde bir uyarısını dile getirerek, "Daha gümüşe sıra gelmedi. Rasyo, yakında “Gümüşün bu yılda ne yapacağını” gösterecek. Az kaldı" dedi.

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