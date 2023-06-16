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Ekonomi Altın, dolar, euro derken Ramazan Kurtoğlu acil koduyla uyardı: 2024 çok zor geçecek hemen bundan alın
Ekonomi

Altın, dolar, euro derken Ramazan Kurtoğlu acil koduyla uyardı: 2024 çok zor geçecek hemen bundan alın

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:27:00 -
Altın, dolar, euro derken Ramazan Kurtoğlu acil koduyla uyardı: 2024 çok zor geçecek hemen bundan alın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 2024 yılının zor geçeceğini ifade ederek 'Altın alın' çağrısında bulundu.

Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 1.489 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.493 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.910 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini 1.957 dolardan sonlandırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.961 dolardan alıcı buluyor.

Altının son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ramazan Kurtoğlu, "Bir kez daha ,korumanız için değil hazırlıklı olmanız için; küresel ekonomi ve Türk ekonomisi daha kötü gelişmeler yaşayacak. Rezerv para Savaşı şimdilik altın-dolar savaşı şeklinde sürüyor. 2024 daha zor geçecek. İki yıl mümkün olduğunca zaruri ihtiyaçların dışında sadece ALTIN alınız" dedi.
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