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Ekonomi Altın, dolar derken uyarı geldi: Yatırım yapacaklar dikkat! Her şeyinizi kaybedebilirsiniz
Ekonomi

Altın, dolar derken uyarı geldi: Yatırım yapacaklar dikkat! Her şeyinizi kaybedebilirsiniz

Altın ve dolardaki dalgalanmalar devam ederken milyonlar, yatırım konusunda farklı alanlara yönelmeye başladı. Kripto paralara yönelenler için uyarılar peş peşe geliyor. Avrupa Birliği'nden Bitcoin ile ilgili çok kritik bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:35:00 -
Altın, dolar derken uyarı geldi: Yatırım yapacaklar dikkat! Her şeyinizi kaybedebilirsiniz

Bloomberg'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst piyasa düzenleyicisi, yatırımcılara, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki hızlı artışlardan kaynaklı olarak büyük risklere maruz kaldıkları uyarısında bulundu.

"Bitcoin yüksek risk taşıyor"

Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu, yılda iki kez yayımlanan risk raporunda kripto varlıkların yüksek riskli ve spekülatif olduğuna dikkat çekerken, bu enstrümanları alan ve elinde bulunduran tüketicilere tüm paralarını kaybetmek dahil yüksek riskler karşısında tetikte olma uyarısına yer verdi.

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.

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