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Ekonomi Altın, dolar, borsa, değil! Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak 'dikkat' diyerek uyardı: kripto paralara ilişkin tahmini! Ya tutarsa!
Ekonomi

Altın, dolar, borsa, değil! Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak 'dikkat' diyerek uyardı: kripto paralara ilişkin tahmini! Ya tutarsa!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 17:44:00 -
Altın, dolar, borsa, değil! Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak 'dikkat' diyerek uyardı: kripto paralara ilişkin tahmini! Ya tutarsa!

Altın fiyatları bu hafta yükselişle başladı. Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi! Yeni tahminleriyle altın yatırımcılara uyarısını yaptı! Peki altın fiyatları hangi rakamı gördü? Gram altın kaç para oldu? Hatice Kolçak'tan yeni açıklamalar

Milyonlarca yatırımcı maddi birikimini değerlendirmek amacıyla farklı yatırım kollarını tercih ediyor. Bu noktada 2023 yılında hızlı yükseliş kaydeden kripto paralarda dikkat çekti. Fakat son dönemlerde kripto paralardaki sert düşüş ise yatırımcıları endişelendirdi.

2023 YILINDA SERT YÜKSELİŞ YAŞADI

2023 yılının ilk başlarında 22 bin dolar olan Bitcoin, şu anda 40 bin dolarda işlem görüyor. Bitcoindeki bu sert yükseliş, pek çok yatırımcı tarafından dikkat çekti. Spot ETF’in onaylanma durumunun olmasından dolay yükselişin olduğu belirtiliyor.

ETF ONAYLANDI GERİ ÇEKİLME YAŞANDI

Fakat, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onayını verdiğini açıklamıştı. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması sonrasında kripto paralarda sert düşüş yaşandı. Yükselmesi beklenirken, sert düşüş yaşanması pek çok yatırımcı tarafından merak edildi.


KOLÇAK: 35 BİN DOLARA KADAR GERİ ÇEKİLEBİLİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzman isimler ise Bitcoinde yaşanan sert düşüşü değerlendirdi. Bunlardan biri ise Hatice Kolçak oldu.
Hatice Kolçak kripto paralar konusunda yatırımcıyı sert uyardı. Kolçak, “Spot ETF onayının ardından bir düzeltme hareketi olarak 40 bin dolar seviyesine geldi. Şu an 41 bin dolar yani burada bir 45 bin doları görüyor olmamız gerekiyor. Fakat 45 bin dolar seviyesini geçmezse, dikkat etmek lazım. Çünkü sert düşüş ile 35 bin dolara kadar geri çekilebilir. Özellikle alım yapacaklar için biraz daha dikkatli olmamız gereken yerdeyiz” dedi.

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