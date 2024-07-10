Altın dile geldi: Geçen haftalar altının gramı 2 bin 455 liradan işlem gördü! Altın ne zaman alınmalı?

Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimi beklentisindeki altın yatırımcılarına kötü haber verdi. Powell Fed'in faiz indirimlerine başlaması için gerekli verilerin henüz istenilen seviyede olmadığını ve bu nedenle faizlerin sabit tutulacağını belirtti.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerleme kaydedildiğini ancak bu ilerlemenin henüz yeterli olmadığını vurgulayan Powell da kısıtlayıcı para politikasının talep ve arz dengesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade etti.

Altın yolunu çizmeye devam ediyor ve son gelişmelerle beraber nasıl bir seyir izleyeceği konusunda kesin kanıya varılamıyor. İşte bu sebeple altına dair haberleri sürekli takip etmek gerekir ve yapılacaksa bir yatırım tüm çevreleri kontrol edilmelidir.

TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlenme yeni haftaya da yansıdı. Milyonlarca altın yatırımcısı son dakika altın fiyatları hareketliliğini takip ediyor. Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları güncellemesiyle altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın 9 Temmuz Salı günü 2 bin 490 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 3,984,2300 TL’den güne başladı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.487,2360

Satış: 2.487,6000

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.950,09

Satış: 8.150,19

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.364,7500

Satış: 2.365,1000

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3,986,6400

Satış: 4.074,4700

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15,948,1300

Satış: 16.449,0000

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.342,50

Satış: 1.761,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.276,98

Satış: 2.399,09

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.538,95

Satış: 16.951,74

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.949,00

Satış: 16.249,49

ALTINDA KRİTİK HAFTA

Altın piyasasında son aylarda yaşanan hafta başı düşüşleri ve hafta sonu yükselişleri değerlendiren Ekonomist Mustafa Aşkın, bunun temel nedeninin jeopolitik riskleri fiyatlamaya çalışan spekülatif mekanizma olduğunu vurguladı.

Bugün Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmaya değinen Aşkın, altının da kısa vade açıdan seyrini belirleyeceğini söyledi. Aşkın, 2.350 seviyenin üstünün ‘olumlu’ bir bölge olduğunu, bu bölgede kalıcılık sağlanırsa ons altında 2.450 seviyelerinin görülebileceği yönünde tahminlerde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! Altın ne zaman alınmalı?

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonun bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti.

Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.