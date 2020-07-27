Altın bugün ne kadar? Güncel altın alış ve satış fiyatları

Altın bugün ne kadar? Güncel altın alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik. Dünyada altın fiyatları güne rekorla başladı. Altının ons fiyatı uluslararası piyasada 1.944 doları gördü. Türkiye'de gram altın 426 liradan işlem görerek rekor bir fiyata yükseldi. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte canlı altın fiyatları...