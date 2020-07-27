Altın bugün ne kadar? Güncel altın alış ve satış fiyatları
Altın bugün ne kadar? Güncel altın alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik. Dünyada altın fiyatları güne rekorla başladı. Altının ons fiyatı uluslararası piyasada 1.944 doları gördü. Türkiye'de gram altın 426 liradan işlem görerek rekor bir fiyata yükseldi. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte canlı altın fiyatları...
Temmuz ayının ilk günü 398 liradan işlem gören gram altın bugün 425 liradan işlem görüyor.
*Liste; önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde düzenlenmiştir.
GRAM ALTIN
- 425,96
- 426,10
22 AYAR BİLEZİK
- 389,00
- 391,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.774,80
- 2.799,50
YARIM ALTIN
- 1.387,40
- 1.405,10
ÇEYREK ALTIN
- 695,80
- 703,40
REŞAT ALTIN
- 2.807,27
- 2.832,45
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 387,53
- 402,52
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 239,80
- 278,34