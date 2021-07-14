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Ekonomi Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın güncel fiyatları
Ekonomi

Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altın fiyatları 14 Temmuz Çarşamba günü artmaya başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Temmuz 2021 altın fiyatları haberimizde..

Yeniakit Publisher
2021-07-14 22:03:00 -
Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 14 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları...

Altın bugün ne kadar?

Gram altın fiyatları 14 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de kaydedilen verilere göre gram altın 502 TL alış ve 507 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları 14 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de kaydedilen verilere göre 806 TL alış ve 824 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

504,34

504,44

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.817,65

1.817,96

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.227,80

3.288,95

YARIM ALTIN FİYATI

1.608,85

1.649,52

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.227,80

3.288,95

ATA ALTIN FİYATI

3.309,00

3.373,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

276,37

331,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

454,71

486,30

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